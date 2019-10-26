Количество жертв ДТП на Алтае увеличилось до восьми

Следственный комитет начал проверку по факту массовой гибели людей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи Алтайского края устанавливают причины и обстоятельства крупного смертельного ДТП в Топчихинском районе, где в результате столкновения микроавтобуса с минивэном погибло, по последним данным, восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное СУ СКР.

— По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — уточнили в ведомстве.

Как сообщал Лайф, в результате ДТП с участием минивэна и микроавтобуса в Топчихинском районе Алтайского края погибло восемь человек и не менее девяти пострадали.