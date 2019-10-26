Названа возможная причина взрыва в кафе в Улан-Удэ

В результате произошедшего пострадало 12 человек, семь из них госпитализированы с ожогами и различными травмами.

Нарушение правил эксплуатации бытового газа могло стать причиной взрыва и последовавшего за ним пожара в кафе в Улан-Удэ. Об этом сообщает Управление по информационной политике города.

— Предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации бытового газа, — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошёл в кафе рано утром. Заведение ещё не было открыто для посетителей, но внутри уже находились сотрудники. В результате пострадало 12 человек — 11 женщин и 17-летний юноша. Несовершеннолетний находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Одна из пострадавших сотрудниц впала в кому.