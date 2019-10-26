Лайф публикует предварительный список погибших в страшном ДТП на Алтае

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Фото © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Страшное ДТП с участием минивэна и микроавтобуса в Алтайском крае унесло жизни восьми человек, в том числе целой семьи. Лайф публикует предварительный список погибших:

  1. Замаруева А.Р., 1982 г.р.
  2. Замаруева Т.B., 1952 г.р.
  3. Замаруев Р.А., 1982 г.р.
  4. Замаруев М.Н., 1992 г.р.

Кроме того, при лобовом столкновении минивэна и микроавтобуса пострадало восемь человек, в том числе Чижикова Т.Д. (1957 г.р.), Дубская Т.И. (1957 г.р.), Бондарев В.С. (1962 г.р.), Бочкарёва М.А. Имена остальных погибших и пострадавших уточняются.

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