Лайф публикует предварительный список погибших в страшном ДТП на Алтае

Страшное ДТП с участием минивэна и микроавтобуса в Алтайском крае унесло жизни восьми человек, в том числе целой семьи. Лайф публикует предварительный список погибших:

Замаруева А.Р., 1982 г.р. Замаруева Т.B., 1952 г.р. Замаруев Р.А., 1982 г.р. Замаруев М.Н., 1992 г.р.

Кроме того, при лобовом столкновении минивэна и микроавтобуса пострадало восемь человек, в том числе Чижикова Т.Д. (1957 г.р.), Дубская Т.И. (1957 г.р.), Бондарев В.С. (1962 г.р.), Бочкарёва М.А. Имена остальных погибших и пострадавших уточняются.