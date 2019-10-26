Лайф публикует фото с места бойни в воинской части в Забайкалье

На одном из кадров видно большое количество разбросанных медицинских принадлежностей. После задержания стрелка раненым военнослужащим пытались спасти жизнь.

В распоряжении Лайфа появились первые фотографии с места массового расстрела военнослужащих солдатом-срочником в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. На кадрах видно, что огонь по военным вёлся как внутри помещений части, так и на улице.

Именно на внешней территории запечатлены тела некоторых погибших. На месте работают сотрудники военной полиции и следователи.

Также один из военных полицейских был приставлен к задержанному Рамилю Шамсутдинову для охраны. Сам стрелок связан по ногам и рукам.

Напомним, что солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном.

Личные обстоятельства или дедовщина — Лайф разобрал первые версии бойни в Забайкалье.