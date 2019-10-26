В попавшем в ДТП под Алтаем микроавтобусе ехали артисты

По факту столкновения минивэна и микроавтобуса следователи возбудили уголовное дело.

В микроавтобусе, попавшем в страшную аварию на трассе Алтайского края, находилась фольклорная группа "Сударушки". Группа пожилых артистов ехала на творческий конкурс.

Напомним, страшная авария произошла в Топчихинском районе. По последним данным, при лобовом столкновении минивэна и микроавтобуса погибло восемь человек, в том числе ребёнок 2011 года рождения. Столько же человек пострадали.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.

— Уголовное дело возбуждено по факту ДТП по статьям 238 и 264 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД), — сообщается в Следственном управлении СК РФ по региону.