Ракетоносцы Ту-160 выполнили ночной полёт над Индийским океаном

"Белые лебеди" взлетели с аэродрома Ватерклоф и приземлились в аэропорту Йоханнесбург.

Российские ракетоносцы Ту-160 выполнили полёт над акваторией Индийского океана в рамках международного визита авиагруппы Воздушно-космических сил РФ в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).

— Полёт проходил в ночных условиях. Взлёт осуществлялся с аэродрома Ватерклоф (ЮАР), посадка выполнена в аэропорту Йоханнесбург, — сообщили в Минобороны РФ.

Боевые машины провели три часа на высоте около восьми тысяч метров. Перед авиагруппой стояла задача испытать российские ракетоносцы в малознакомых условиях и отработать взаимодействие с наземными службами.

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 23 октября впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику. Лайф публиковал видео их приземления в Ватерклоф.