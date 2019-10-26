СМИ: В Сирии исчезло 50 осуждённых за терроризм россиянок с детьми

По предварительным данным, беглецы могли быть задержаны турецкими военными и доставлены в лагеря на территорию соседней республики.

В результате массового бегства боевиков ИГИЛ* и их сторонников из курдского лагеря для пленных террористов в северной части Сирии до сих пор не известно местоположение примерно 50 россиянок с детьми, которые также могут быть причастны к террористической группировке. Такие данные распространило Би-би-си со ссылкой на некоторых родственников пропавших.

По предварительным данным, часть женщин могла быть задержана на подконтрольной турецким военным территории Сирии. В дальнейшем их могли переправить через границу на территорию Турции в лагерь для пленных и подозреваемых в терроризме.

Ранее Лайф приводил сообщение Курдской автономной администрации, которая заявила, что из-за военной операции Турции на северо-востоке Сирии из тюрем сбежали сотни боевиков ИГИЛ и их сторонников. Однако позднее турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал эти заявления дезинформацией.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" к востоку от реки Евфрат на северо-востоке. По заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало необходимым ответом на действия сирийских курдов, организации которых Турцией признаются как террористические.

Позднее операция была временно приостановлена, а в Сочи прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили сложившуюся ситуацию в САР. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания. После принятия документа Минфин США объявил о частичном снятии ограничительных мер с Турции.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.