В Уфе насильник надругался над чиновницей в подъезде

Женщина от испуга не смогла запомнить злоумышленника и призналась, что вряд ли сможет его опознать.

В Уфе на чиновницу одного из республиканских министерств в подъезде её дома на улице Блюхера напал неизвестный. Об этом сообщает "Вести-Башкортостан".

Отмечается, что мужчина совершил в отношении женщины развратные действия сексуального характера, после чего убежал.

Она призналась, что не запомнила обидчика, потому что сильно испугалась. Помнит лишь общие приметы, по которым вряд ли сможет опознать подозреваемого.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали извращенца, который подкрадывался и целовал школьниц.