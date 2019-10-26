Появилось видео встречи Бутиной с отцом. Обняла и заплакала

Россиянка Мария Бутина расплакалась при виде отца, который встретил её в столичном аэропорту Шереметьево. Девушка вернулась на родину после освобождения из американской тюрьмы.

Мария сразу бросилась в объятия отца и не смогла сдержать эмоции. Мужчина тоже расчувствовался. Лайф ведёт прямую трансляцию её прибытия.

Россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы после 18 месяцев заключения. С июля 2018 года она находилась в местах заключения по подозрению в участии в заговоре против США. По словам члена палаты представителей Конгресса США Томаса Масси, россиянка стала жертвой "безудержной русофобии".