Крупный астероид прошёл на расстоянии 6 млн км от Земли

Согласно данным американского космического агентства NASA, астероид 1998 HL1 относится к категории потенциально опасных.

Крупный астероид 1998 HL1 диаметром около 550 метров накануне пролетел мимо Земли примерно в восемь часов вечера по московскому времени. Как сообщает портал Space.com, его траектория полёта проходила на расстоянии примерно 6,21 миллиона километров от нашей планеты. Как подчеркнули специалисты, эта дистанция более чем в десять раз превышает расстояние от Земли до её естественного спутника Луны.

Несмотря на кажущееся внушительное расстояние полёта астероида относительно Земли, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) относит 1998 HL1 к классу потенциально опасных для нашей планеты. Отмечается, что вновь мимо Земли он пролетит в октябре 2140 года, сблизившись уже до расстояния 6,1 миллиона километров.

В то же время учёные подчёркивают, что на данный момент им удалось открыть лишь около восьми тысяч астероидов, размеры которых превышают 140 метров и которые могут пролететь на расстоянии до семи миллионов километров от Земли. А по оценкам планетолога NASA Линдли Джонсона, число пока не известных астероидов в околоземном пространстве размером до 20 метров может достигать нескольких миллионов.

Напомним, ранее Лайф публиковал мнение учёного из Института астрономии РАН относительно того, опасен ли для нашей планеты пролетевший астероид.