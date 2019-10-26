Сорос назвал своего фаворита на пост президента США: Чёткий политик

Олигарх считает Уоррен наиболее квалифицированным кандидатом на главный в стране пост.

Финансист и миллиардер Джордж Сорос раскритиковал президента США Дональда Трампа и назвал самого достойного, по его мнению, претендента на кресло в Овальном кабинете. Он считает, что победы на предстоящих выборах заслуживает сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

— Я верю в то, что Элизабет Уоррен — наиболее квалифицированный кандидат на пост президента. Это чёткий политик, который может одержать победу, — заявил 89-летний миллиардер в интервью New York Times.

По убеждению Сороса, внешняя политика Трампа наносит "огромный ущерб" Соединённым Штатам, а вывод американских военных из Сирии он считает разрушительным для влияния США в регионе. Однако он подчеркнул, что будет вынужден смириться с любым выбором американского народа на президентских выборах в 2020 году.

Ранее Лайф писал о скандале, который разгорелся в США из-за предвыборного видеоролика, в котором президент Дональд Трамп устраивает настоящую бойню в церкви под названием Fake News.