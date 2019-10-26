Синоптики предупредили о заморозках на следующей неделе в Москве

Начнётся она с ливней, их сменит мокрый снег. После среды уже стоит ждать плотного снега и гололедицу.

В столичном регионе на следующей неделе ожидаются ночные заморозки, а среда станет самым холодным днём. Тогда температура и днём упадёт до нуля, рассказал РИА "Новости" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

— В понедельник прорывается холодный фронт, температура начинает понижаться, вернётся в климатическую норму, наметится обратный суточный ход температуры, когда ночью теплее, чем днём, будет уже не выше пяти-десяти градусов, — сказал Тишковец.

Согласно прогнозу специалистов "Фобоса", эти выходные — последние тёплые деньки осени. Сегодня, 26 октября, температура воздуха в российской столице будет на шесть-семь градусов выше климатической нормы.