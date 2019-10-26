Бутина попросила маму испечь к её приезду пять куриц: Я все их съем

В аэропорту Шереметьево девушку встречал папа. Видимо, мама выполняла дома просьбу дочери.

Мария Бутина попросила маму к своему возвращению из США испечь специально для неё пять куриц. Россиянка также рассказала, что в американской тюрьме ей очень хотелось бананов. Мама пообещала купить.

— Я маме сказала: "Мам, когда я приеду, ты, пожалуйста, возьми пять куриц, испеки их в духовке. Все пять. С чесночком, как положено. Я все пять их съем", — призналась она в интервью Sputnik и RT.

Россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы после 18 месяцев заключения. С июля 2018 года она находилась в местах заключения по подозрению в участии в заговоре против США. Сегодня россиянка прилетела из Майами. В Шереметьево её встретила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, а также многочисленные журналисты. При виде папы Бутина расплакалась.