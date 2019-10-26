В Ростове-на-Дону трамвай пустили по асфальтированным рельсам

Местные власти же заявили, что так и было задумано. Даже специально пустой вагон использовали.

В Ростове-на-Дону на улице Станиславского трамвай сошёл с рельсов, так как пути оказались заасфальтированы. Жители города задавались вопросом, почему его пустили без проверки рельсов после ремонта дороги.

В администрации города заявили, что трамвай запустили по заасфальтированным рельсам для тестирования новых путей. Во время движения пассажиров не было, сообщает "Подъём" в телеграм-канале.

— Были тестовые испытания трамвайного полотна. Трамвай не был подключён к трамвайной сети, его просто направляли туда и обратно по уложенным рельсам. Он был без пассажиров, — сообщила руководитель управления по взаимодействию со СМИ Мария Давыдова.

Давыдова отметила, что трамвай двигался на автономном ходу, чтобы проверить, соответствует ли колея всем требованиям. Он застрял, но его быстро вызволили.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге трамвай сбил и протащил 17-летнюю девушку.