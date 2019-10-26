Бутина рассказала, как работала в тюрьме за 29 долларов в месяц

От работы нельзя отказаться, за это помещают в изолятор, а первые 120 дней человек просто обязан проработать на кухне.

Мария Бутина, вернувшаяся из США, где отбывала срок в тюрьме, рассказала, что мыла посуду и учила заключённых математике. За всё это она получала менее 29 долларов в месяц. Слова девушки приводит РИА "Новости".

— Я могла работать в образовании всё это время. Но я предпочла работу на кухне, потому что для меня время было удачней, это раз. И во-вторых, я помогала всё равно в образовании. Кстати, в посудомойке у них платят больше, — отметила Бутина.

Преподавателю платили только 17 долларов, а в посудомойке она зарабатывала 28,80 доллара США. Но Мария добавляет, что работать учителем было для неё вопросом принципа.

Как сообщал Лайф, Мария Бутина сегодня прилетела из Майами в московский аэропорт Шереметьево. В США она 18 месяцев провела в тюрьме по обвинению за "сговор с целью работы на иностранное правительство".