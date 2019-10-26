Путин обсудил с членами Совбеза РФ Сирию и итоги саммита по Африке

Экономический форум проходил в Сочи с 23 по 24 октября и завершился подписанием контрактов на 800 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Глава государства обсудил с участниками встречи реализацию заключённого с Турцией меморандума по Сирии, а также итоги саммита "Россия — Африка".

— Состоялся обстоятельный обмен мнениями по теме реализации меморандума, согласованного между президентами России и Турции, а также о ситуации в Сирии в целом, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Путин проинформировал членов Совбеза о содержании своих многочисленных контактов на полях экономического форума "Россия — Африка".

Напомним, с 23 по 24 октября в Сочи проходил саммит "Россия — Африка", в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Представители деловых кругов подписали на форуме контрактов, соглашений и меморандумов на сумму более чем 800 млрд рублей.