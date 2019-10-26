Односельчане расстрелявшего солдат срочника считают причиной бойни дедовщину

Данную версию подтверждает появившийся в соцсетях рапорт из воинской части о стрельбе.

Солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкалье из-за дедовщины. Этого мнения придерживаются односельчане, которые знают его с самого детства.

— Я знаю Рамиля с трёх месяцев. В школе у него не было ни драк, ни конфликтов. Он был спокойным, ходил на спортивные секции. Думаю, что его просто довели, — надо уметь так вывести человека из равновесия, — заявил Ura.ru один из школьных учителей Рамиля Артём Сухинин.

Этой же точки зрения придерживается отец одного из бывших одноклассников солдата. Виль Галеев знает Рамиля как хорошего мальчика и уверен, что на такой чудовищный поступок его могли толкнуть только веские основания. По его мнению, военнослужащего чем-то "зацепили сильно".

Версию знакомых Рамиля подтверждает появившийся в соцсетях рапорт из воинской части о стрельбе. В документе называется предварительная причина произошедшего — неуставные отношения.

Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели. Сегодня Лайф узнал об издевательствах в воинской части, где служил молодой человек.