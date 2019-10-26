Стрелял в голову. Лайф узнал подробности убийства военнослужащих в Забайкалье

По данным следствия, стрелок понимал, что вряд ли убьёт сослуживцев, одетых в бронежилеты, а потому старался стрелять им сразу в голову.

Рамиль Шамсутдинов не только расстреливал своих сослуживцев в упор, но и хорошо понимал, куда надо стрелять, чтобы гарантированно их убить. Как сообщил источник Лайфа в следствии, поскольку солдаты были в бронежилетах с бронепластинами, Шамсутдинов старался вести огонь в голову и по конечностям. Те пули, что попали в бронежилеты, застревали в них, но причиняли серьёзные запреградные травмы.

— У трупов были обнаружены сильные гематомы, так как сама пластина пулю выдержала, но запреградное сопротивление было такой силы, что у большинства скончавшихся было внутреннее кровоизлияние. Кровь поступила в лёгкие, и потом они задохнулись, хотя шансы выжить всё-таки были, — рассказал источник Лайфа.

Также была подтверждена ранее появившаяся информация, что на допросе рядовой действительно заявил, что не жалеет о содеянном.

Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое — ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели. Сегодня Лайф опубликовал фото, снятые в части сразу после массового убийства.