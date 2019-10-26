Хоакин Феникс рассказал о вырезанной из "Джокера" сцене, которую считал лучшей

Актёр признаёт, что вырезать её было необходимо, чтобы последовательно рассказывать историю.

Актёр Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера в одноимённом блокбастере, рассказал изданию Collider, что при итоговом монтаже была вырезана сцена, которая ему очень нравилась.

— В фильме была сцена, которую я считал одной из лучших. Это когда мы с Рэндаллом идём по лестнице к офисам "Ха-Ха" после того, как я нарисовал устрашающий знак на стекле. Но потом Тодд (Тодд Филлипс, режиссёр. — Прим. ред.) сказал мне: "Мы её вырезали". Я подумал: "Как? Почему?" Но позже понял, что это надо было сделать, — рассказал Феникс.

Во время первоначального монтажа фильм собрали на полчаса длиннее запланированного, поэтому пришлось вырезать некоторые эпизоды.

— Я ненавижу удалять сцены, но если это делаю, то обязательно по какой-то причине. Фильм вышел на экран именно в том виде, в котором должен был. Поэтому я против того, чтобы потом куда-то добавлять вырезанные эпизоды, — добавил сам режиссёр Тодд Филлипс.

"Джокер" дважды побил "Дэдпула" в рейтинге фильмов 18+. Он собрал со дня премьеры 788,1 млн долларов. Первый боевик с Райаном Рейнольдсом собрал в прокате 783,1 млн долларов и занимает третью строчку, а второй с 785 млн долларов на втором.

The Hollywood Reporter сообщал, что Джаред Лето, который сыграл роль Джокера в фильме "Отряд самоубийц", предпринимал попытки помешать съёмкам нового "Джокера".