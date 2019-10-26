Учительница 20 лет жила в подвале школы. Теперь у неё появилась надежда

Педагогом она вот уже десять лет не работает — вышла на пенсию. Но всё так же живёт в подсобке.

Елена Михальченко, учительница английского языка, в 1999 году переехала с дочкой в Россию из Узбекистана. Женщина сразу устроилась работать в челябинскую школу. Там ей обещали предоставить жильё. Елену Юрьевну на время поселили в школе № 140, там же её и официально прописали. С тех пор она так и живёт в подсобке учебного заведения.

— Для меня это был самый оптимальный вариант. И с 1999 года я поселилась здесь и работала, — рассказала Елена.

Вот уже десять лет женщина не преподаёт — вышла на пенсию. Её дочь давно уехала жить в Калининград, а сама пенсионерка осталась в школьной подсобке. Ещё в 1999 году её поставили на очередь для улучшения жилищных условий. Но с каждым годом её очередь только спускалась ниже в этом списке — номер со 120-го поменялся на 4500-й.

Предоставить жильё вне очереди женщине не могли, так как она проживала в нежилом помещении. А согласно закону, на внеочередное жильё могут претендовать две категории граждан — это граждане, которые страдают тяжёлыми формами хронических заболеваний, и те, кто проживает в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

Администрация города смогла предложить только два варианта: жильё коммерческого найма с низкой оплатой и место в социальном доме ветеранов. Но и тут возникли проблемы. Чтобы воспользоваться коммерческим жильём, нужно работать в госучреждении. Елена Юрьевна, напомним, на пенсии. А для места в социальном доме ветеранов она просто "недобрала грамот".

Власти города решили внести изменения в положение о социальном доме ветеранов, для того чтобы Елена Юрьевна и другие граждане, которые оказались в подобной ситуации, могли претендовать на вселение в жилое помещение социального дома ветеранов. Пенсионерку заверили, что в начале 2020 года она встретит новоселье в доме ветеранов.

— Администрация города будет делать всё возможное для того, чтобы максимально ускорить сроки принятия данного решения. Сделаем всё, что от нас зависит, чтобы помочь Елене Юрьевне, — рассказала Лайфу Анастасия Лаптиёва, заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска.

Ранее Лайф сообщал, что для курганских сирот построили жильё, но через год его признали аварийным.