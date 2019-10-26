На севере Сирии заявили о возвращении американских военных в регион

По предварительной информации, колонна американской военной техники въехала в страну с территории Ирака.

Колонна военных США вернулась в оставленные ранее районы на северо-востоке Сирии, перебросив часть воинского контингента из Ирака. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение Syria TV.

— Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход Аль-Валид. В её составе десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолёты, — говорится в заявлении телеканала.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические.

Как сообщал Лайф, 13 октября глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи американских военных с севера Сирии из-за наступления Турции. Однако уход военных США оказался сравним с бегством. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли ценные трофеи: серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов военных США.

В то же время Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки из восточной части Сирии, на которых видно, что военные США не только не покинули и не собирались покидать регион после объявленной Трампом "его победы" над ИГИЛ*, но также занимались контрабандой сирийской нефти в Ирак.