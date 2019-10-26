В Киеве провели "Конопляный марш" за легализацию марихуаны

Участники акции потребовали доступ хронических больных к медицинскому каннабису.

В столице Украины состоялся "Конопляный марш свободы", участники которого требовали отмены наказания за приобретение и хранение каннабиса.

От здания Кабинета министров Украины в полдень колонна участников из 500 человек двинулась мимо зданий Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения, а завершилось шествие у здания парламента.

В мае этого года в Верховной раде страны сделали шаг к легализации марихуаны на Украине. Каннабис, согласно законопроекту, можно было бы употреблять для снятия болей у хронических больных. Однако против закона выступило МВД.

Первый подобный марш прошёл в начале июня.