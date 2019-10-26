Пенсионерка из Забайкалья разыскивает свою первую любовь: Ношу в своём сердце

Влюблённых сначала разлучила армия, а затем между ними вставали разные обстоятельства и люди.

Пенсионерка из Забайкалья разыскивает свою первую любовь — Виктора Никитина, с которым она встретилась в школьные годы в посёлке Калангуй. Ему сейчас чуть больше 60 лет. Письмо влюблённой, чьё имя не приводится, опубликовано в № 43 читинской газеты "Земля".

— В Калангуй я ездила к сестре на каникулы. Он жил напротив, я ещё совсем юной девочкой влюбилась в него. Могла целыми днями наблюдать за ним. Потом мы начали встречаться, — пишет пенсионерка.

Влюблённых сначала разлучила армия, а затем между ними встали другие. По словам женщины, родители не хотели видеть её, "нищую", в качестве своей невестки. Первым женился он — на некой Маргарите. Автор письма тоже вышла замуж, но её "сердце и душа никогда не забывали" Виктора. Видимо, она также оставалась в его сердце, потому что после развода с Маргаритой он снова начал искать встреч со своей первой любовью. Однако и в этот раз их разлучила другая женщина, впрочем ненадолго.

— Через какое-то время случайно встретились в Абагайтуе в столовой, это была большая радость. Но когда он сказал, что поговорит с мужем и заберёт меня с детьми, я испугалась. Муж у меня был суровый, я его боялась, да и женщина была, которая не жила с ним, но отношения были... Вот так мы и расстались. Искала я его, когда хотелось убежать к нему, но не нашла. Жалела, что не уехала с ним, когда он приезжал за мной. Так я прожила всю жизнь, надеясь, что судьба нас сведёт.... Я до сих пор ношу в своём сердце, — признаётся влюблённая.

Сейчас она осталась одна и всё так же живёт в Абагайтуе. Пенсионерка говорит, что дети уже взрослые, а жизнь не вечная, поэтому она просит помочь найти Виктора. Она и сама предпринимала поиски разыскать его и даже нашла через соцсети его родственников. Однако те отказались дать ей его номер и точный адрес. Единственное, что ей известно, — он живёт в посёлке Ивановка Читинского района.

Если вам известно что-то про Виктора Никитина из Читинского района, сообщите об этом в редакцию газеты "Земля" по телефону 8 (3022) 210-848, 210-858.

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