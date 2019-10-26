Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

В то же время министр отметил, что не торопился бы с введением прогрессивной шкалы из-за значительной разницы в доходах населения в Москве и других регионах.

Министр экономического развития России Максим Орешкин объявил о готовности платить повышенный подоходный налог в случае его введения. Однако сама инициатива введения прогрессивной шкалы налогообложения не встретила позитивной оценки министра. Он лишь отметил, что до её принятия необходимо провести более глубокий анализ возможных последствий. Об этом глава МЭР заявил , отвечая на вопросы читателей РБК в прямом эфире.

— Если вы спросите меня лично, готов ли я платить более высокий подоходный налог, я скажу: "Да, я готов". Но нужно всё тщательно просчитать. Если мы повысим налог на доходы здесь, имея в виду всю страну, то весь этот доход получит московский бюджет. Если мы снизим налог на доходы у менее богатого населения, то потеряют в первую очередь все остальные регионы, а Москва потеряет мало, — объяснил министр.

Орешкин упомянул повышение налогов на дорогие автомобили, повышение налогов на недвижимость, рост кадастровой стоимости. Те, кто обладает небольшими квартирами, получают налоговые вычеты, кто обладает большой недвижимостью, платят больший налог.

Максим Орешкин пояснил, что основная задача ведомства в настоящее время — уменьшение разницы в доходах между богатыми и бедными. А одной из мер может быть обложение налогами расходов на роскошные автомобили или огромную недвижимость. Этот подход, по словам главы ведомства, гораздо более эффективный с точки зрения общего экономического развития, чем просто обложение доходов.

— Обложение налогами расходов — автомобили, недвижимость — гораздо более эффективно с точки зрения общего экономического развития, чем просто обложение доходов. Обязательно заставить всех тех, кто владеет дорогой недвижимостью и дорогими автомобилями, платить повышенные ставки налогов, потому что в первую очередь такое показное потребление несёт в себе негативный эффект для экономического роста, — указал он.

Как сообщал Лайф, ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин высказался о снижении ключевой ставки Центробанка РФ.