Легкомоторный самолёт пропал с радаров в Прикамье

Пилот воздушного судна в последний раз выходил на связь в 12:30 по местному времени (10:30 мск).

В Пермском крае ведутся поиски пропавшего во время полёта частного легкомоторного самолёта. Как стало известно Лайфу, воздушное судно Cessna 172 вылетело с аэродрома Нижнее Городище и исчезло с радаров.

На борту самолёта находился только пилот — Белоглазов Геннадий Борисович. Мужчине на вид около 70 лет. По словам собеседника Лайфа, в последний раз он выходил на связь в 12:30 по местному времени (10:30 мск). Белоглазов звонил своему соседу из Нижнего Городища.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании "Победа" рейсом Москва — Братислава прервал взлёт из-за попавшей в левый двигатель птицы.