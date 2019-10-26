В США победительницу школьных соревнований дисквалифицировали за хиджаб

На фотографиях с соревнований девушку запечатлели в чёрных лосинах и в "запрещённом" головном уборе.

A Muslim high school student was disqualified from a cross country race for wearing a hijab. https://t.co/o1ewilnkOG — CBS This Morning (@CBSThisMorning) October 25, 2019

Школьница-мусульманка из американского штата Огайо была дисквалифицирована после гонки по пересечённой местности за то, что носила хиджаб. 16-летняя Нур Александрия Абукарам рассказала, что часто сталкивается с проверкой формы, однако в этот раз организаторы ей ничего не сообщили.

— Я всю жизнь была студенткой-спортсменкой, и каждый раз, когда мы соревнуемся, эта мысль приходит мне в голову во время проверок. Девушке из моей команды сказали сменить шорты, и я почувствовала облегчение, что они мне ничего не сказали, — цитирует заявление девушки CBC News.

После гонки Нур не увидела своего времени на доске. И только тогда ей заявили, что её дисквалифицировали из-за хиджаба.

— У меня сердце упало, как будто меня ударили в живот. Это то, чего я всегда боялась, и теперь это стало реальностью, — продолжила Абукарам.

Оказалось, что организаторы гонки заранее приняли решение, что девушке нельзя соревноваться в её одежде, однако из уважения к традициям, которых придерживается девушка, они не сказали ей об этом. В итоге получилось только хуже.

Телеканал узнал в Атлетической ассоциации старших школ Огайо, что изменения в форме участников соревнований возможны по религиозным или медицинским показаниям, однако об этом нужно было уведомлять организацию заранее. Этого не знала ни сама Абукарам, ни почему-то её тренер. Ассоциация связалась со школой и оформила все документы, чтобы девушка могла участвовать в ближайших соревнованиях, не снимая хиджаба.

Недавно Лайф рассказывал, что в штате Аляска дисквалифицировали девочку после соревнований по плаванию. Судьи решили, что она специально ужимает свой купальник, чтобы окружающие обращали внимание на её тело. Оказалось, что купальник стандартный, просто девушка оказалась пышнее своих сверстников.