Во Владимире две пьяные школьницы за час напали на пятерых людей

Одна из них является воспитанницей детского дома и 16 раз сбегала из учреждения.

Во Владимире две пьяные школьницы за час совершили пять нападений, в том числе и на ребёнка. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, девушки 15 и 16 лет напали на идущую в школу девочку. Одна из них схватила ребёнка за волосы и бросила на асфальт. Затем злоумышленницы отобрали у неё деньги и телефон.

Вскоре девушек задержали. Выяснилось, что с семи до восьми утра они напали также на четырёх женщин. Вырывали из их рук сумки, в которых находились дорогие телефоны и деньги.

Против злоумышленниц возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы отметили, что 15-летняя подозреваемая является воспитанницей одного из детских домов региона.

— Она 16 раз самовольно уходила из учреждения, склонна к девиантному поведению, трудно поддаётся воспитанию, состоит на учёте в органах системы профилактики, — сообщили в СКР.

Вторая воспитывается в неполной семье, её передали под контроль органов системы профилактики.

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