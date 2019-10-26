"Я — президент, а не лох". Зеленский пообщался с националистами в Донбассе

После разговора о разведении сил в регионе лидеру Незалежной задали вопрос, который вывел его из себя.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил посёлок Золотое Луганской области, который после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Лидер Незалежной перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками.

Зеленский поговорил с ними о процессе разведения сил у линии соприкосновения в Донбассе. Возмутил его вопрос о возможной встрече с организаторами акции протеста "Нет капитуляции", которая проходит в ряде украинских городов из-за подписания Киевом "формулы Штайнмайера".

— Послушай, я — президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох. Я тебе пришёл и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи [тему] на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, который думал, что перед ним какой-то лопух стоит, — отчитал Зеленский одного из националистов.

Украинский лидер подчеркнул, что тот не имеет права выдвигать ему никакие ультиматумы.

Напомним, соглашение о создании трёх пилотных зон безопасности — в станице Луганской, Золотом и Петровском — было достигнуто в сентябре 2016 года и выполнено той же осенью. Однако со временем украинские войска вновь заняли данные территории. На встрече контактной группы в Минске 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", в которой, в частности, была согласована дата начала нового разведения сил — 7 октября. Но различные политические силы на Украине, в том числе экс-президента Петра Порошенко, не согласны с запуском мирных переговоров в Донбассе.