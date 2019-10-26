"Я — президент, а не лох". Зеленский пообщался с националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил посёлок Золотое Луганской области, который после разведения войск отказались покинуть ветераны националистического батальона "Азов". Лидер Незалежной перешёл на повышенный тон во время разговора с боевиками.
Зеленский поговорил с ними о процессе разведения сил у линии соприкосновения в Донбассе. Возмутил его вопрос о возможной встрече с организаторами акции протеста "Нет капитуляции", которая проходит в ряде украинских городов из-за подписания Киевом "формулы Штайнмайера".
— Послушай, я — президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох. Я тебе пришёл и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи [тему] на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, который думал, что перед ним какой-то лопух стоит, — отчитал Зеленский одного из националистов.
Украинский лидер подчеркнул, что тот не имеет права выдвигать ему никакие ультиматумы.
Напомним, соглашение о создании трёх пилотных зон безопасности — в станице Луганской, Золотом и Петровском — было достигнуто в сентябре 2016 года и выполнено той же осенью. Однако со временем украинские войска вновь заняли данные территории. На встрече контактной группы в Минске 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", в которой, в частности, была согласована дата начала нового разведения сил — 7 октября. Но различные политические силы на Украине, в том числе экс-президента Петра Порошенко, не согласны с запуском мирных переговоров в Донбассе.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram