Пропавший в Прикамье пилот оказался главой местной Федерации сверхлёгкой авиации

Последний раз он выходил на связь в 12:30 по местному времени (10:30 мск). Ведутся поиски самолёта.

Пропавшим с радаров самолётом Cessna 172 в Пермском крае управлял председатель краевой Федерации сверхлёгкой авиации Геннадий Борисович Белоглазов. Об этом стало известно Лайфу от источников в местных оперативных органах.

Всю свою жизнь Белоглазов связал со спортом. Помимо увлечения авиацией, мужчина является чемпионом и призёром чемпионатов СССР и мира по самбо, чемпионом России в классе двухместных микросамолётов, обладателем Кубка России по СЛА-мото, мастером спорта России по дельталётному спорту.

Как ранее сообщал Лайф, пилот до исчезновения связывался со своим соседом из Нижнего Городища. Он сообщил, что пролетает над посёлком Юго-Камский. Во время разговора Белоглазов кашлял. Затем разговор прервался.