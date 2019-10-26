Пропавший в Прикамье пилот оказался главой местной Федерации сверхлёгкой авиации

Пропавшим с радаров самолётом Cessna 172 в Пермском крае управлял председатель краевой Федерации сверхлёгкой авиации Геннадий Борисович Белоглазов. Об этом стало известно Лайфу от источников в местных оперативных органах.
Всю свою жизнь Белоглазов связал со спортом. Помимо увлечения авиацией, мужчина является чемпионом и призёром чемпионатов СССР и мира по самбо, чемпионом России в классе двухместных микросамолётов, обладателем Кубка России по СЛА-мото, мастером спорта России по дельталётному спорту.
Как ранее сообщал Лайф, пилот до исчезновения связывался со своим соседом из Нижнего Городища. Он сообщил, что пролетает над посёлком Юго-Камский. Во время разговора Белоглазов кашлял. Затем разговор прервался.
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