"Все терпели". Срочник рассказал о дедовщине в части, где солдат устроил бойню

Случаи неуставных отношений наблюдались там задолго до трагедии, притом инициатором некоторых из них был как раз один из застреленных офицеров.

Бывший солдат-срочник, проходивший службу в воинской части в Забайкалье, где накануне Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих, сообщил Лайфу, что неуставные отношения были там "нормой". Мужчина проходил службу под командованием старшего лейтенанта Пьянкова — одного из погибших в бойне. По его словам, это был морально неуравновешенный человек, от которого ожидать можно чего угодно.

В частности, он вспомнил случай, когда входил в подразделение немедленного реагирования (ПНР). Пьянков был командиром, а собеседник Лайфа — командиром группы реагирования. По его словам, за какой-то единичный и незначительный проступок Пьянков заставил военнослужащих в течение пяти часов надевать костюмы химзащиты с противогазом вместо сна ночью.

— Я срочную службу проходил. К срочникам относились очень плохо. Если что-то случалось, то только тогда кто-то реагировал. Много человек морально не выдерживали нагрузки эти, но все терпели. Парень этот просто не выдержал. Не знаю, что ему сделали, — рассказал мужчина.

Также бывший военнослужащий поделился мнением, как могло случиться само массовое убийство. По его словам, перед тем как солдаты заступали в ПНР, вооружались — выдавался магазин, 30 патронов к нему и ещё 20 патронов на всякий случай. В году его службы, а это был 2016-й, на весь ПНР выдавалось 450 патронов.

— Это всё убиралось в караульном помещении и сдавали в комнату для хранения оружия. Они встали вот в круг за одним столом, чтобы разоружиться, кто быстрее, тот молодец. Когда магазины передавали, он просто убил всех. По фоткам видел, они стояли около стола. Там присутствует командир дежурной смены, начальник караула, все номера расчёта и водитель боевой машины. Может, и старший лейтенант виноват, может, ефрейтор, командир группы реагирования. Потому что больше всего указаний шло от него, чем от Пьянкова. Когда мы ходили в караул, он пытался спать. Если кто-то что-то не так сделал, он включался и наказывал, — рассказал бывший военнослужащий.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое — ранены. Стрелок был обезврежен. Молодой человек даже заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели. Сегодня Лайф опубликовал фото и подробности массового убийства.