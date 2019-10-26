Лайф публикует фото с места ДТП в Кузбассе, где пострадало десять рабочих

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП в Кемеровской области, где при опрокидывании автобуса пострадало десять рабочих. Авария произошла у поворота на посёлок Севск.
На кадрах видно, что автобус съехал в кювет, рядом стоит несколько карет скорой помощи. По данным Лайфа, автобус с вахтовиками два раза перевернулся и встал на колеса.
У двоих пострадавших подозрение на перелом позвоночника, у остальных — ушибы. Раненые доставлены в больницу Прокопьевска.
Ранее сегодня в страшном ДТП с участием минивэна и микроавтобуса в Алтайском крае погибло восемь человек, включая целую семью. Лайф публиковал предварительный список погибших и пострадавших.
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