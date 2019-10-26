В Новокузнецке взорвался сейф в квартире

В жилом доме на улице Мира в Новокузнецке произошёл взрыв, в результате которого пострадало два человека, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Пожилая женщина со своим братом пытались вскрыть сейф её покойного мужа, когда раздался взрыв.
— По предварительной информации, 63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего брата помочь ей вскрыть сейф, оставшийся от умершего супруга. При попытке сделать это произошёл хлопок, от которого в жилище возник пожар. В результате травмы получили хозяйка квартиры и её родственник, — сообщили полицейские.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Летом этого года Лайф рассказывал о похожей ситуации на Украине. Двое детей открыли дедушкин сейф и погибли от взрыва.
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