В Новокузнецке взорвался сейф в квартире

По предварительной версии, покойный муж хозяйки квартиры распродал ружья, но оставил порох.

В жилом доме на улице Мира в Новокузнецке произошёл взрыв, в результате которого пострадало два человека, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Пожилая женщина со своим братом пытались вскрыть сейф её покойного мужа, когда раздался взрыв.

— По предварительной информации, 63-летняя хозяйка квартиры попросила 66-летнего брата помочь ей вскрыть сейф, оставшийся от умершего супруга. При попытке сделать это произошёл хлопок, от которого в жилище возник пожар. В результате травмы получили хозяйка квартиры и её родственник, — сообщили полицейские.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Летом этого года Лайф рассказывал о похожей ситуации на Украине. Двое детей открыли дедушкин сейф и погибли от взрыва.