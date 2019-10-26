В Астрахани легковушка мощным ударом в бок опрокинула маршрутку

Иномарка вылетела со второстепенной дороги на большой скорости. Много пострадавших.

В Астрахани в аварии с участием маршрутного микроавтобуса пострадало 11 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

— Пострадало 11 человек, из них 4 детей (госпитализированы в ОДКБ им. Н.Н. Силищевой), 7 взрослых (из них 6 госпитализированы в ГКБ № 3 им. С.М. Кирова, один от госпитализации отказался), — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла на улице Дзержинского. Легковой автомобиль "Мицубиси-Галант" со второстепенной дороги на высокой скорости въехал в бок "газели" маршрута № 32с. Удар был такой силы, что микроавтобус завалился на бок.

А несколькими часами ранее в Кемеровской области перевернулся автобус с рабочими, там тоже много пострадавших.