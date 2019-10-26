В Китае приняли первый в истории закон о шифровании данных

Днём ранее президент Си Цзиньпин объявил, что Китай стремится стать мировым лидером в технологии блокчейна.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР впервые в стране одобрил закон о шифровании данных. Подробности рассказывает Синьхуа.

"Закон о криптографии" вступает в силу с 1 января 2020 года. Он нацелен на "стандартизацию применения и управления шифрования, содействие развитию шифрования в бизнесе, обеспечение безопасности Сети".

Криптографические стандарты будут контролировать компетентные органы. Стандарты будут разделяться на ключевые, общепринятые и коммерческие типы шифрования.

Закон также устанавливает наказание за нарушение установленных принципов безопасности. Правительство будет поощрять подготовку квалифицированных специалистов в области криптографии.

Пару дней назад выяснилось, что самый известный анонимный браузер Tor спонсируется Правительством США.