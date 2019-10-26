Лайф публикует список пострадавших при опрокидывании автобуса в Кузбассе

Автобус, который опрокинулся на трассе в Кемеровской области, принадлежит ООО "Трансуслуга". В результате ДТП находившиеся в транспортном средстве вахтовики получили переломы и ушибы. Лайф публикует список пострадавших:
- Водитель Журавель И.С., 1987 г.р. — ушиб позвоночника.
- Максименко О.Ю., 1979 г.р. — ушиб позвоночника.
- Авдеева И.А., 1974 г.р. — ушиб бедра.
- Дида Н.Ю., 1984 г.р. — ушиб ребра.
- Дорошилова М.П., 1967 г.р. — ушиб грудной клетки;
- Штукатурова А.М., 1992 г.р. — ушиб позвоночника;
- Янчук Ю.В. 1981 г.р., — закрытый перелом плеча;
- Дида Е.П. 1980 г.р., — ЗЧМТ, ГМ;
- Шатилова А.В. 1998 г.р. ,— ЗЧМТ, ГМ.
Ранее сообщалось, что авария произошла у поворота на посёлок Севск. Лайф публиковал фото с места происшествия.
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