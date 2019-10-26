Лайф публикует список пострадавших при опрокидывании автобуса в Кузбассе

56

Фото © LIFE

Большинство из них получили ушибы, в том числе позвоночника. Но есть и пассажиры с черепно-мозговыми травмами.

Автобус, который опрокинулся на трассе в Кемеровской области, принадлежит ООО "Трансуслуга". В результате ДТП находившиеся в транспортном средстве вахтовики получили переломы и ушибы. Лайф публикует список пострадавших:

  1. Водитель Журавель И.С., 1987 г.р. — ушиб позвоночника.
  2. Максименко О.Ю., 1979 г.р. — ушиб позвоночника.
  3. Авдеева И.А., 1974 г.р. — ушиб бедра.
  4. Дида Н.Ю., 1984 г.р. — ушиб ребра.
  5. Дорошилова М.П., 1967 г.р. — ушиб грудной клетки;
  6. Штукатурова А.М., 1992 г.р. — ушиб позвоночника;
  7. Янчук Ю.В. 1981 г.р., — закрытый перелом плеча;
  8. Дида Е.П. 1980 г.р., — ЗЧМТ, ГМ;
  9. Шатилова А.В. 1998 г.р. ,— ЗЧМТ, ГМ.

Ранее сообщалось, что авария произошла у поворота на посёлок Севск. Лайф публиковал фото с места происшествия.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×