Лайф публикует список пострадавших при опрокидывании автобуса в Кузбассе

Большинство из них получили ушибы, в том числе позвоночника. Но есть и пассажиры с черепно-мозговыми травмами.

Автобус, который опрокинулся на трассе в Кемеровской области, принадлежит ООО "Трансуслуга". В результате ДТП находившиеся в транспортном средстве вахтовики получили переломы и ушибы. Лайф публикует список пострадавших:

Водитель Журавель И.С., 1987 г.р. — ушиб позвоночника. Максименко О.Ю., 1979 г.р. — ушиб позвоночника. Авдеева И.А., 1974 г.р. — ушиб бедра. Дида Н.Ю., 1984 г.р. — ушиб ребра. Дорошилова М.П., 1967 г.р. — ушиб грудной клетки; Штукатурова А.М., 1992 г.р. — ушиб позвоночника; Янчук Ю.В. 1981 г.р., — закрытый перелом плеча; Дида Е.П. 1980 г.р., — ЗЧМТ, ГМ; Шатилова А.В. 1998 г.р. ,— ЗЧМТ, ГМ.

Ранее сообщалось, что авария произошла у поворота на посёлок Севск. Лайф публиковал фото с места происшествия.