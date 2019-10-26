Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Главной темой общения лидеров двух стран стали прошедшие недавно в Сочи российско-турецкие переговоры.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о важнейших событиях вокруг ситуации в Сирии. В частности, Путин рассказал Макрону о содержании российско-турецких переговоров в Сочи по вопросу урегулирования конфликта в САР.

— В соответствии с предварительной договорённостью президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подробно информировал президента Франции Эммануэля Макрона о содержании российско-турецких переговоров на высшем уровне 22 октября в Сочи, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отметил российский лидер, достигнутые в Сочи соглашения учитывают интересы всех сторон и способствуют восстановлению суверенитета и территориальной целостности Сирии. По итогам телефонного разговора Путин и Макрон условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Анкары.

Однако позднее в Сочи прошла встреча лидеров России и Турции, на которой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили военную операцию "Источник мира" вдоль границ Сирии. По итогам встречи было принято решение о совместном патрулировании сирийских границ и о введении меморандума взаимопонимания.