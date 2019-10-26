Орешкин призвал поторопиться с регистрацией на конкурс "Лидеры России"

Министр отметил, что его ведомство имеет широкий спектр направлений, по которым ищут людей.

Министр экономического развития РФ и один из наставников конкурса "Лидеры России" Максим Орешкин призвал активных граждан страны поторопиться с подачей заявок, так как регистрация участников закроется 27 октября 2019 года в 23:59.

— Остался один день, и в этом цикле это последняя возможность принять такое решение, решение важное для себя, решение, которое может изменить вашу жизнь, — подчеркнул министр.

Максим Орешкин отметил, что по итогам конкурса назначения в министерстве получили два победителя. Илья Торосов получил должность заместителя министра, а Татьяна Дьяконова возглавила Департамент кадровой политики и развития персонала.

— Наше министерство имеет самый широкий профиль. Специалисты Министерства экономики должны разбираться в каждой конкретной области. Поэтому здесь у нас широкий спектр направлений, по которым мы работаем, и людей, которых мы ищем, — рассказал он.

Помимо основного конкурса "Лидеры России" в этому году появились дополнительные специализации: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в таких сферах, как здравоохранение, наука, а также финансы и технологии.