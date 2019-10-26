Умер пианист ансамбля "Песняры"

Олег Молчан был также аранжировщиком и композитором коллектива почти десять лет.

Белорусский композитор-песенник, бывший клавишник ансамбля "Песняры" Олег Молчан умер после продолжительной болезни. Ему было 54 года. Об этом сообщила его супруга певица Ирина Видова.

Прощание с Молчаном состоится в большом зале Белорусской государственной филармонии 30 или 31 октября. О точной дате будет объявлено дополнительно.

Олег Молчан работал с ансамблем "Песняры" в 1990-е годы. С 1991 года он был пианистом, аранжировщиком и композитором коллектива, а также фактически стал музыкальным руководителем. Официально же на эту должность он был назначен в 1998 году. Для "Песняров" он написал песенные циклы "Вянок", "Ave Solе, або Слова Скарыны", а также композиции "Стася", "Маргарита", "Милая женщина", "Обманите меня", "Кума", "Юность" и другие. В 2000 году Молчан ушёл из ансамбля и создал студию звукозаписи.

Летом при трагических обстоятельствах погиб бывший гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский.