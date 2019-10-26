"Не подам руки". Звезда "Универа" ответила Малахову на обвинения в эскорте

При этом актриса рассказала, как однажды известный телеведущий сам якобы предлагал ей отправиться на свидание за деньги.

Актриса Наталья Рудова заявила, что ведущий передачи "Прямой эфир" Андрей Малахов — бесчестный человек. Поводом стало то, что телеведущий упомянул артистку в своей программе "Рынок шкур" про блогерш-эскортниц.

Директор Рудовой Ангелина Дубровская в передаче Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в опубликованные в Сети списки девушек, которые встречаются с мужчинами за деньги. При этом она опровергла, что актриса занимается подобными вещами. Однако на фоне её рассказа в передаче показали фотографии Рудовой в купальниках на курорте.

Рудова призналась, что в шоке от такой подачи материала. По её словам, интервью было смонтировано таким образом, чтобы вписать её имя "в эту передачку о падших женщинах".

— Никто в наше время не думает о поруганной чести человека и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имён известных, честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, — написала она в "Инстаграме".

Актриса выразила сожаление, что передача была построена так хитро, что в ней не упоминались конкретные факты, поэтому она не может подать в суд на Малахова. При этом Рудова заявила, что Малахов когда-то сам пытался сводить её с олигархом. Она публично пообещала, что больше никогда не подаст руки Малахову и не поздоровается с ним.

— Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое честь и что такое достоинство, — добавила актриса.

Напомним, ранее журналисты программы "Прямой эфир" провели расследование, в ходе которого выяснили расценки за ночь с некоторыми инстаграм-моделями.