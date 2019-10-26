В ОНФ сообщили, что "Фризиум" передадут нуждающимся до конца следующей недели

После прохождения таможни груз направят на Московский эндокринный завод, а оттуда начнётся доставка препарата в регионы.

Препарат "Фризиум", который не зарегистрирован в России как лекарственное средство, прибыл в страну, и до конца следующей недели его получат все нуждающиеся. Заявление учредителя благотворительного фонда "Вера" и идеолога проекта ОНФ "Регион заботы" Нюты Федермессер приводит РИА "Новости".

— Семьи, ожидающие незарегистрированный в России препарат "Фризиум", получат его до конца следующей недели. Сегодня стало известно, что в Россию прибывает самолёт с первой партией препарата, применяющегося для лечения детей, больных эпилепсией, — передаёт заявление агентство.

Лекарство "Фризиум" было зарегистрировано в СССР с 1971 по 1991 год. Препарат ушёл с отечественного рынка лекарств, потому что не был востребован.

Из-за того что противосудорожное средство является ещё и психотропным, ранее было возбуждено уголовное дело по факту покупки жительницей Москвы 600 таблеток "Фризиума" для сына. Впоследствии прокуратура закрыла дело как незаконное и необоснованное.