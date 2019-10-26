В Вологде прихожане построили теплицу для молитвы

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Фото © VK / Храм свт. Спиридона Тримифунтского. Вологда

Постройка даже получила собственное название — "Капелька", которое было позаимствовано у соседского детсада.

В Вологде прихожане построили теплицу для молитвы на месте будущего храма святого Спиридона Тримифунтского. В ней отец Никита Горбик проводит молебны каждое воскресенье.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vologda_prihod_ss" target="_blank">Храм свт. Спиридона Тримифунтского. Вологда</a></p>

Молиться в теплицу приходят десятки местных жителей. Она получила собственное название — "Капелька". Имя позаимствовали у расположенного рядом детсада.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vologda_prihod_ss" target="_blank">Храм свт. Спиридона Тримифунтского. Вологда</a></p>

— К большой радости настоятеля прихода с каждой неделей в теплице всё меньше свободного места. После молебна мы пьём чай и общаемся на насущные темы. Всех будем рады видеть, — говорится на странице прихода во "ВКонтакте".

Ранее патриарх Кирилл заявил, что к Богу можно обращаться с небольшими просьбами.

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