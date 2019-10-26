NASA отправит на МКС своего астронавта вместо японского

При этом глава агентства выразил надежду увидеть в будущем в космосе рядом с собой японских коллег.

NASA решило отправить американского астронавта вместо японского при следующем запуске российского космического корабля "Союз" на Международную космическую станцию. Об этом сообщил глава космического агентства Джим Брайденстайн.

— Это американское место. Конечно, у нас большое партнёрство с Японским агентством аэрокосмических исследований, и мы хотели бы иметь возможность видеть их с нами там, — цитирует главу NASA SpaceFlight Now.

Ранее сообщалось, что, в случае если космические корабли Starliner и Crew Dragon не будут готовы к октябрю 2020 года, "Роскосмос" готов пересмотреть программу и предоставить место американцу.

А ещё стало известно, что у американцев на Международной космической станции сломался чайник и они пришли завтракать к россиянам.