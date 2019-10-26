В Португалии родился ребёнок "без лица"

Несмотря на прогнозы врачей, что малыш не проживёт и несколько часов, новорождённый здравствует до сих пор и уже научился самостоятельно есть из бутылочки.

В городе Сан-Бернарду-де-Сетубал в Португалии родился ребёнок с крайне редкой патологией — у малыша буквально нет глаз, носа и части черепа. Как пишет местное издание Correio da Manhã, врачи были крайне удивлены появлению ребёнка с дефектом лица и поначалу даже были уверены, что он не выживет.

Однако родители Марлен и Давид не только не отказались от мальчика, но и благодаря их чуткому отношению к малышу спустя две недели после рождения он самостоятельно научился есть из бутылочки.

А вот врачу-акушеру Артуру Карвальо, который наблюдал беременную женщину до родов, теперь грозит уголовное преследование за халатность — он не смог выявить патологию на ранних стадиях беременности. Кроме того, отмечается, что это далеко не первая жалоба на медика.

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