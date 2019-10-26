В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибло четыре человека

Машины двигались в противоположном направлении. Кто из водителей выехал на встречку, выясняют следователи.

В населённом пункте Перевоз Нолинского района Кировской области микроавтобус не поделил дорогу с автомобилем ВАЗ-2114 — в результате ДТП погибло четыре человека, сообщает Управление МВД России по региону.

— По предварительной информации, в результате происшествия четыре человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят регулировочные действия на месте происшествия, — сообщили правоохранители.

В МЧС РФ добавляют, что ликвидацией последствий ДТП занимаются 26 человек и восемь единиц техники разных ведомств.

Сегодня ранее в Алтайском крае произошло другое страшное ДТП, которое унесло жизни восьми человек.