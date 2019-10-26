В Екатеринбурге соседи замуровали дедушку в квартире

Таким образом они наказали пожилого мужчину за отказ отдать в приют семь своих собак.

В Екатеринбурге жильцы многоэтажки на улице Металлургов залили монтажной пеной дверь в квартиру 71-летнего пенсионера. По данным Mash, дедушку замуровали из-за его собак. У Валентина Фёдорова их семь.

— Сначала мне подарили щенка. Потом ещё одну собаку я взял, ей хотели голову отрубить. А третьего щенка я подобрал, когда он валялся в снегу, — рассказал пенсионер.

Однако жильцы дома доброту пожилого соседа не оценили. Они стали жаловаться на громкий лай и запах из квартиры и просить мужчину отдать питомцев в приют. Когда требование осталось невыполненным, они решили предпринять радикальные меры. При этом пенсионер даже не заметил, что оказался в ловушке.

— У меня всё нормально, я не голодаю... Да я и болею — еле хожу. Дверь никто не закрыл. Я ключи потерял от двери, — говорит Фёдоров и очень удивляется, узнав, что его замуровали.

Ранее Лайф писал про 80-летнего дедушку из Екатеринбурга, который вот уже 12 лет живёт как в аду: сын напивается и избивает его, пытаясь выжить из трёхкомнатной квартиры.