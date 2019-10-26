Россиянка найдена мёртвой на пляже во Вьетнаме

Пока не уточняется, утонула ли пенсионерка, или же у неё случился сердечный приступ.

На пляже Хам Тьен во вьетнамской провинции Биньтхуан моряки обнаружили тело 71-летней гражданки России. Как сообщает газета VN Express со ссылкой на представителя местной власти Нго Нгок Дунг, женщина по имени Любовь Котельникова прилетела в страну в качестве туристки в компании друзей. В момент обнаружения она была уже мертва. Полиция проводит проверку.

— Пока ещё не установлено, умерла она от сердечного удара или утонула, — говорится в заявлении властей.

Напомним, ранее российская туристка погибла в Турции. Только лишь в этой стране с начала года лишились жизни уже несколько десятков наших соотечественников. Лайф называл основные причины резкого увеличения числа смертей.