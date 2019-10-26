Умерла 83-летняя солистка "Бурановских бабушек"

Умерла солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Яковлевна Пугачёва. Она не дожила до своего дня рождения всего несколько дней — 28 октября ей бы исполнилось 84 года.
— Не стало народной любимицы Пугачёвой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек", — сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Бабушек из удмуртского села Буранова узнала вся страна в 2010 году после участия в российском отборочном туре в финал Евровидения. Тогда ансамбль произвёл настоящий фурор и завоевал приз зрительских симпатий. Спустя два года "Бурановские бабушки" обрели мировую известность, заняв второе место на Евровидении-2012.
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