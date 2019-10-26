Умерла 83-летняя солистка "Бурановских бабушек"

Этот фольклорный коллектив семь лет назад завоевал второе место на Евровидении.

Умерла солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Яковлевна Пугачёва. Она не дожила до своего дня рождения всего несколько дней — 28 октября ей бы исполнилось 84 года.

— Не стало народной любимицы Пугачёвой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек", — сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Бабушек из удмуртского села Буранова узнала вся страна в 2010 году после участия в российском отборочном туре в финал Евровидения. Тогда ансамбль произвёл настоящий фурор и завоевал приз зрительских симпатий. Спустя два года "Бурановские бабушки" обрели мировую известность, заняв второе место на Евровидении-2012.