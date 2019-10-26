Двойник Зеленского рассказал, какой бы вопрос задал президенту Украины

Уроженцу Узбекистана, который работает в Москве в автосервисе, пожелали карьерного роста, как у шоумена-политика.

Умиджон (Умид) Исабаев, которого и близкие, и пользователи Сети прозвали двойником президента Украины Владимира Зеленского, стал гостем передачи "Центральное телевидение" на НТВ, где немного рассказал о себе и ответил, какой бы вопрос задал украинскому лидеру при встрече.

— Почему вы на меня похожи? — сказал бы Умид Зеленскому.

Мужчина рассказал, что обрёл популярность недавно — после избрания Зеленского президентом. К нему теперь подходят на улице люди с просьбой сфотографироваться и зовут на корпоратив.

Как рассказывал Лайф, мужчина спокойно воспринял то, что его фотографии стали вирусными в Интернете. Он заявил, что ничего не понимает в политике и хотел бы стать юмористом.