Активистка рассказала о пытках в детском приюте в Одессе: Облизывай мне обувь!

Мельник узнала от воспитанников учреждения, что их били электрошокерами и ремнями, обливали холодной водой, а одну из девочек даже заставляли жевать презерватив.

Бывшая сотрудница полиции, а ныне активистка Зоя Мельник рассказала об издевательствах над детьми в приюте "Свитанок" в Одессе. Она утверждает в "Фейсбуке", что воспитанников учреждения на протяжении долгого времени пытают воспитатели и полицейские.

Мельник узнала о зверствах в приюте от волонтёра Лучезара Панфилова в августе. Тогда группа девочек не смогла больше выносить происходивших в учреждении ужасов и сбежала. Оказалось, что воспитатели регулярно вызывали частную охранную фирму, которая жестоко избивала несчастных детей и издевалась над ними.

Когда беглецов разыскали, те рассказали об ужасах, пережитых в приюте. По словам двух девочек, их постоянно избивали воспитатели и полицейский Хмельницкого отделения полиции Андрей Крецул. Последний душил одну из них и обещал, что будет приезжать в "Свитанок" и испражняться на неё, а другую хватал за волосы, тянул к ногам и кричал: "Облизывай мне обувь, холуй". Ещё одну девочку, по словам Мельник, жестоко избивали, а однажды заставили достать из мусорного ведра презерватив и жевать его. Также активистка узнала от детей, что их били электрошокерами и ремнями, а также обливали холодной водой.

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