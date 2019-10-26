Эрдоган пригрозил очистить Сирию от курдов, если они не уйдут за 150 часов

Он напомнил, что США должны были обеспечить отвод курдских бойцов, однако обязательство не было выполнено.

Анкара очистит северо-восток Сирии от курдских формирований, если они не покинут приграничную с Турцией 30-километровую зону безопасности в течение отведённого им времени. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

— Если в течение 150 часов территории не будут очищены от террористов, то за этот процесс возьмёмся мы, — сказал он во время выступления в Стамбуле и напомнил, что США пообещали обеспечить отвод курских формирований, однако этого так и не произошло.

Напомним, Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. А 17 октября США и Турция договорились приостановить операцию в Сирии на 120 часов.

Окончательное решение о судьбе "Источника мира" было принято 22 октября на переговорах президента РФ Владимира Путина и Эрдогана. По итогам встречи был принят меморандум, который включал вывод курдских формирований в САР за пределы 30-километровой зоны от границы, а также совместное патрулирование оговорённой территории. Уже 23 октября первая колонна российской военной полиции прибыла к сирийско-турецкой границе.